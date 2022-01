Parque Nacional do Itatiaia - Divulgação/PMR

Parque Nacional do ItatiaiaDivulgação/PMR

Publicado 17/01/2022 17:03

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Resende segue com as inscrições abertas até o dia 21 de janeiro para a carteirinha do atleta morador de Resende, que garante a gratuidade na entrada ao Parque Nacional do Itatiaia (PNI) para a prática de atividades como ciclismo, corrida e caminhada.

Os novos inscritos receberão as carteirinhas com validade para o ano de 2022. Quem já possui a carteirinha válida até o dia 31 de dezembro de 2021, dessa vez não precisará renová-la pois a mesma terá validade para 2022.