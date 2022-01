Evento será on-line através da plataforma Zoom - Divulgação/PMR

Publicado 06/01/2022 19:16

A Secretaria Municipal de Saúde de Resende realiza neste sábado (8) o I Fórum de Saúde Mental do município. On-line, através da plataforma Zoom, o encontro será das 8h às 13h. O evento conta com o apoio do Conselho Estadual de Saúde e parceria do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest Médio Paraíba II).