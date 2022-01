Publicado 06/01/2022 17:05

Um jovem de 23 anos, foragido da justiça por homicídio, foi preso na quarta-feira (5) em Resende. A prisão aconteceu no distrito de Engenheiro Passos.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi abordado, mas nada de ilícito foi encontrado com ele. Durante consulta no sistema, foi encontrado um mandado de prisão expedido no dia 15 de dezembro do ano passado.

O jovem foi preso e levado para a 89ª Delegacia Policial de Resende, onde vai responder pelo crime de homicídio qualificado.