Mulher foi trazida para a 89ª DP e vai responder por tentativa de homicídio qualificadoDivulgação

Publicado 07/01/2022 17:19

Uma jovem de 24 anos foi presa na quinta-feira (6) suspeita de jogar óleo fervendo no ex-companheiro por não aceitar o fim do relacionamento. A prisão aconteceu no bairro Santo Amaro, em São Paulo.

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu em outubro do ano passado em Resende. Insatisfeita com o término do namoro, a suspeita teria esperado o companheiro dormir, ferveu uma panela com óleo e jogou contra a vítima.

O jovem, de 26 anos, ficou em estado de coma por uma semana. Ele precisou passar por três cirurgias e continua internado no Hospital Federal do Andaraí, no Rio de Janeiro.

Durante as investigações, os agentes foram até a cidade de Borda da Mata, no estado de Minas Gerais, mas foram informados de que a suspeita havia se mudado para São Paulo. Com o auxílio da Polícia Civil paulista, a mulher foi encontrada em um Centro de Acolhimento para Mulheres, no Jardim Caravelas, em Santo Amaro.

Ela foi trazida para a 89ª Delegacia Policial de Resende e vai responder por tentativa de homicídio qualificado pela utilização de meio cruel.