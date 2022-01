Atacante Léo Pedro - Alexandre Neto/Foto do Jogo

Publicado 08/01/2022 01:07

Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Resende venceu o São José por 3 a 0 no Estádio Martins Pereira, na casa do adversário, nesta sexta-feira (7). A grande estrela da partida foi o atacante Léo Pedro que marcou três vezes.

O jogo começou equilibrado, com os donos da casa chegando bem ao ataque, mas o primeiro tempo terminou no 0 a 0. No segundo, o treinador Jefter Percy fez algumas mudanças que surtiram efeito e o Resende voltou melhor fechando com três gols do Léo Pedro.

Com a vitória, o Resende saiu com os três pontos da partida. Com isso, o clube se firmou parcialmente na segunda colocação do grupo 15 da Copinha, com três pontos. O Resende enfrenta o River-PI na segunda-feira (10), às 17h45.