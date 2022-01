Posto da GM fica no distrito de Engenheiro Passos - Divulgação

Publicado 10/01/2022 15:24

Um carro da Guarda Municipal de Resende foi incendiado na madrugada de domingo (9) em Resende. O caso aconteceu no distrito de Engenheiro Passos.

Segundo a prefeitura de Resende, a suspeita é que o fogo tenha origem criminosa. Os agentes estavam dentro do posto da localidade quando perceberam o incêndio.

Além do carro, que ficou destruído, as chamas atingiram a parede, a porta e a placa de identificação do Posto da Guarda Municipal, mas ninguém ficou ferido.

A administração municipal registrou o caso na 89ª Delegacia Policial de Resende que abriu inquérito para apurar o caso. A Polícia Militar também foi informada.