Revólver calibre 22 com seis muniçõesDivulgação

Publicado 10/01/2022 15:34

A Polícia Militar (PM) apreendeu no domingo (9) um revólver calibre 22 com munições em Resende. O caso aconteceu no distrito de Engenheiro Passos.

De acordo com a PM, os agentes avistaram quatro homens armados que fugiram para um matagal. Na fuga, um suspeito foi capturado, mas nada de ilícito foi encontrado. Ele foi levado para a 89ª Delegacia Policial de Resende, ouvido e liberado.

Em buscas pela região de mata onde os homens fugiram, os policiais encontraram a arma de fogo com seis munições intactas. O material apreendido foi levado para a DP.