Deck fica no bairro Campos ElíseosDivulgação

Publicado 10/01/2022 16:27 | Atualizado 10/01/2022 16:28

Um dos decks da Beira Rio, no bairro Campos Elíseos, em Resende, está submerso por conta da cheia do Rio Paraíba do Sul. O local é bastante frequentado por pedestres que visitam o centro comercial.

Além da chuva do último fim de semana, a cheia também é consequência da vazão da Represa do Funil localizada no município. Segundo Furnas, o volume que sai está em 512 m³/s.

Já o volume de entrada de água é de 380,40 m³/s. Essa quantidade aumentou por causa das fortes chuvas no Estado de São Paulo. Por isso, é necessário abrir as comportas e liberar água mais do que o normal, para que a capacidade do reservatório, que está em 60,48%, se mantenha segura.