Inscrição deve ser feita no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação/Instituto da Educação do Município de Resende (Educar) - Raimundo Brasil

Publicado 11/01/2022 09:00

As Secretarias Municipais de Administração e de Educação abriram 265 vagas para o Processo Seletivo Simplificado para Designação e Contratação por Tempo Determinado na Área da Educação. As vagas temporárias e de início imediato são para professores de diversas unidades de ensino e em diferentes disciplinas. A inscrição deverá ser efetuada até o dia 25 de janeiro de segunda a sexta-feira entre 9h e 16h no Departamento de Recursos Humanos da SME situada na Rua Padre Marques, nº. 68, no Centro.

O edital completo está disponível no link . No ato da inscrição, o interessado deverá apresentar a Ficha de Inscrição, currículo atualizado, Formulário de Entrega de Títulos e Tempo de Serviço, acompanhado dos documentos comprobatórios; cópia do RG e CPF; e comprovante de residência. Não será cobrado qualquer valor a título de inscrição.

O processo seletivo consistirá na análise de currículo e avaliação de títulos, de caráter classificatório e eliminatório. Cinco por cento das vagas serão destinadas para candidatos com deficiência.

Confira os cargos disponíveis neste edital: Professor Docente I (Região de Visconde de Mauá/Rio Preto); Professor Docente I (Região Serrinha/Capelinha); Professor Docente I (Vargem Grande/Fumaça); Professor Docente I (Região Engenheiro Passos); Professor Docente I (Demais Regiões); Professor Docente IV Língua Portuguesa; Professor Docente IV Língua Inglesa; Professor Docente IV Matemática; Professor Docente IV Ciências; Professor Docente IV Geografia; Professor Docente IV História; Professor Docente IV Artes; Professor Docente IV Educação Física; Professor Docente IV Psicomotricidade; Professor Docente IV Música – Instrumento de Sopro – Família dos Metais; Professor Docente IV Música – Instrumento de Sopro – Família das Madeiras; Professor Docente IV Música – Violoncelo; Professor Docente IV Música Percussão sinfônica e brasileira; Professor Docente IV Musicalização Infantil; Professor Docente IV Dança; Professor Docente IV Artes Cênicas; Professor Docente IV Educação Especial (AEE); e Professor Docente IV Psicopedagogia.