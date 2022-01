Léo Pedro fez o gol do empate no segundo tempo do jogo - Divulgação/RFC

Léo Pedro fez o gol do empate no segundo tempo do jogoDivulgação/RFC

Publicado 11/01/2022 15:13

O Resende conseguiu se classificar para a fase de mata-mata da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em jogo realizado na segunda-feira (10), em São José dos Campos, o Gigante do Vale empatou com o River-PI em 1 a 1.

Com o resultado, o time ficou em segundo lugar no Grupo 15 da Copinha. O Corinthians ficou em primeiro e enfrenta o Ituano, segundo colocado do Grupo 16.

Já o Resende joga contra o Fortaleza, primeiro do grupo 16. O jogo será na quarta-feira (12) às 11h30. Quem perder, volta para casa.