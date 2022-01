Com mutirão, moradoras têm acesso aos exames que previnem o câncer de colo do útero e de mama. - Raimundo Brasil

Com mutirão, moradoras têm acesso aos exames que previnem o câncer de colo do útero e de mama.Raimundo Brasil

Publicado 11/01/2022 18:27

A Secretaria Municipal de Saúde de Resende realiza nesta quarta-feira (12) mais um Mutirão de Exames Preventivos em 12 unidades de saúde das 17h às 21h. Os exames serão realizados após agendamento prévio por ligação telefônica.

A campanha é para mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos, principalmente, aquelas com vida sexual ativa. No dia do exame, elas devem levar o CPF e o cartão do SUS. O prazo para o resultado é de 30 a 45 dias, e deverá ser retirado pela paciente na unidade onde foi feito.

Confira as unidades disponíveis para o agendamento telefônico:

PSF Novo Surubi: (24) 3360-5072

PSF Liberdade: (24) 3360-2890

Surubi: (24) 3354-1935

PSF Itapuca: (24) 3360-5259

PSF Grande Alegria: (24) 3354-8178

PSF Cabral/Alambari: (24) 3360-6680

Clínica da Família: (24) 3381-4201

PSF Jardim Primavera: (24) 3360-7791

PSF Paraíso: (24) 3354-6571

Policlínica Manejo: (24) 3354-7505

Posto Centro: (24) 3355-4511

PSF Cidade Alegria (Caixa d’água): (24) 3381-6935