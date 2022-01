Material apreendido - Divulgação

Material apreendidoDivulgação

Publicado 11/01/2022 18:23

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na terça-feira (11) em Resende. O caso aconteceu no bairro Cabral.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem foi flagrado enquanto traficava drogas na localidade. Com ele, foi apreendida uma sacola com cocaína e maconha.

O suspeito foi levado para a 89ª Delegacia Policial de Resende. No local, os policiais foram informados de que havia mais drogas na casa do homem.

Na residência, foi encontrado um balde em cima do telhado com um farto material entorpecente e um simulacro de pistola. A quantidade está sendo contabilizada.