Goleiro do Resende brilhou na partida contra o Fortaleza - Alexandre Neto / Foto do Jogo

Goleiro do Resende brilhou na partida contra o FortalezaAlexandre Neto / Foto do Jogo

Publicado 12/01/2022 15:47

Foi com emoção! O Resende conseguiu se classificar para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta quarta-feira (12). O jogo contra o Fortaleza, em Suzano/SP, foi vencido nos pênaltis por 4 a 3 para o Gigante do Vale.

No início do segundo tempo, o Resende abriu o placar com gol de João Felipe. Faltando poucos minutos para o fim da partida, o Fortaleza conseguiu empatar e levar a decisão para os pênaltis.

Mas não teve jeito pro time do Nordeste, o goleiro do Resende, Pedro, brilhou e conseguiu defender três penalidades, garantindo a classificação da equipe do Sul Fluminense.

Com o resultado, o Fortaleza está fora da Copinha. O Resende aguarda o vencedor de Corinthians e Ituano, que se enfrentam às 21h45.