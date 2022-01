Publicado 13/01/2022 14:49

Após três dias de buscas, os Bombeiros encontraram na quarta-feira (12) o corpo de um homem às margens do Rio Paraíba do Sul, em Resende. Ele foi achado na altura da Avenida Nova Resende, no bairro Campos Elíseos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o batalhão começou as buscas após ser informado de que uma pessoa teria pulado no rio. Os mergulhadores trabalharam por três dias.

Por conta do avançado estado de decomposição não foi possível fazer a identificação. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda.