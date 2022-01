Ônibus do Consumidor da Alerj estará em Resende - Divulgação

Publicado 13/01/2022 15:37

Os moradores de Resende e região das Agulhas Negras poderão contar neste fim de semana com o Ônibus do Consumidor que ficará estacionado na Rua Alfredo Whately, no bairro Campos Elíseos, na sexta-feira (14) e sábado (15). Através da Comissão de Defesa do Consumidor (Codecon) da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), o serviço estará disponível nos dois dias das 10h às 16h.