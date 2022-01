Previsão da prefeitura é arrecadar R$ 29 milhões - Carina Rocha

Previsão da prefeitura é arrecadar R$ 29 milhõesCarina Rocha

Publicado 25/01/2022 19:05

A Prefeitura de Resende anunciou as condições de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2022. Em cota única, o documento deverá será pago até o dia 8 de fevereiro com 15% de desconto. Outra opção é parcelar em até 10 vezes, mas com 5% de desconto.

De acordo com a Divisão de Arrecadação Tributária (DAT), os carnês devem chegar à casa dos moradores até o fim de janeiro. O morador deve procurar a repartição fiscal competente, caso não ocorra o recebimento pelos Correios até a data estipulada.

O imposto representa uma das principais fontes de arrecadação própria do município. Para este ano, a previsão é receber R$ 29 milhões. O carnê pode ser pago nas agências do Banco do Brasil, Itaú e Caixa Econômica Federal, além das casas lotéricas da cidade.