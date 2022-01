Vacinação contra a Covid-19 - Raimundo Brasil

Publicado 17/01/2022 15:38

A Secretaria Municipal de Saúde de Resende divulgou o calendário da campanha de vacinação contra Covid-19 para esta semana. Nesta terça-feira (18), acontecerão diferentes etapas da aplicação da vacina Pfizer (1ª dose, 2ª dose - até 28/12, e dose de reforço - até 27/08), no período da manhã, das 9h às 12h, nos postos de saúde, Centro Municipal de Imunização, Policlínica Manejo e Cidade Alegria.

Os imunossuprimidos graves, com mais de 18 anos, vacinados com a terceira dose até 18/09 também já estão aptos a receber a quarta dose. É preciso levar: identidade com foto, CPF, comprovante de residência, cartão do SUS (se tiver) e cartão de vacinação, além do laudo médico.

Na quinta-feira (20), as equipes estarão aplicando a segunda dose da vacina Janssen para moradores a partir de 18 anos, vacinados com a primeira dose até o dia 20/11. Esta etapa da vacinação acontecerá das 13h30 às 16h, nas seguintes unidades: ESF Liberdade, Policlínica Cidade Alegria, ESF Paraíso, ESF Jardim Beira Rio e Centro Municipal de Imunização.

Nos dias 18 e 20 de janeiro acontecem as ações de repescagem no Serviço de Pronto Atendimento Paraíso de 9h às 18h. Estarão disponíveis primeiras e segundas doses, e doses de reforço.