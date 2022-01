PM apreendeu um rádio transmissor com adolescente - Divulgação

Publicado 17/01/2022 16:29

Um adolescente de 14 anos foi apreendido por associação criminosa no domingo (16) em Resende. O caso aconteceu na Fazenda da Barra 3.

De acordo com a Polícia Militar (PM), dois suspeitos empreenderam fuga quando viram os policiais. Um deles conseguiu escapar pulando no Rio Paraíba do Sul. O outro foi capturado com um rádio transmissor.

Depois de informar a mãe do adolescente, ele foi levado para a 89ª Delegacia Policial de Resende, onde foi autuado por fato análogo à associação ao tráfico de drogas, sendo ouvido e liberado.