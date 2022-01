Serrinha do Alambari é uma região com rios, cachoeiras e belos exemplares da fauna e flora - Divulgação/PMR

Neste sábado (22), a secretaria de Indústria, Comércio e Turismo de Resende realiza mais uma edição da Operação Verão. A ação vai orientação os moradores sobre as regras para impedir a degradação do meio ambiente e poluição sonora na Serrinha do Alambari.

A partir das 9h, os agentes farão a distribuição de panfletos educativos no trevo de acesso à Serrinha, alcançando turistas que seguem em direção ao Poço Bonito.

No ano passado, a operação abordou 2.172 visitantes e 705 veículos, sendo todos da região sudeste, a maioria oriunda da área metropolitana do Rio, São Paulo e Minas Gerais.

A reserva está localizada numa Área de Proteção Ambiental (APA) e atrai turistas que procuram por belas paisagens com rios, cachoeiras, fauna e flora diversa.