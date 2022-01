Mutirões acontecem na Santa Casa - Douglas Pacheco

Mutirões acontecem na Santa CasaDouglas Pacheco

Publicado 18/01/2022 13:47

A Secretaria de Saúde de Resende realizou no último sábado (15) mais um mutirão de cirurgias gerais na Santa Casa. No total, foram realizados cinco procedimentos, sendo dois para cirurgia de hérnia, dois para vesícula e uma traqueostomia.

Geralmente, os mutirões acionam uma grande equipe de profissionais. As operações começam pela manhã e se estendem até o fim da tarde, até que todas sejam realizadas e concluídas.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Tande Vieira, o mutirão é destinado a pacientes que esperavam pelo procedimento. "Por conta da pandemia, os procedimentos cirúrgicos ficaram comprometidos, mas com a agilidade na vacinação, foi possível retomar com os atendimentos. No entanto, dezenas de outras cirurgias continuam sendo feitas ao longo da semana", destacou.