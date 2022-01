Hospital Municipal de Emergência Henrique Sérgio Gregori - Carina Rocha

Publicado 19/01/2022 13:53

A partir desta quarta-feira (19), a Secretaria Municipal de Saúde de Resende passa a controlar a quantidade de visitas aos pacientes das alas do Hospital Municipal de Emergência Henrique Sérgio Gregori. Agora, só será permitido um visitante por paciente.

De acordo com o secretário de Saúde, Tande Vieira, a medida foi tomada depois de um aumento no número de casos de síndromes gripais. "Lembramos que durante a visita, os familiares também devem manter os cuidados necessários, como uso de máscara e higienização das mãos com álcool em gel. Devido a esse aumento de casos gripais, pedimos paciência também aos munícipes que buscam atendimentos e também pedimos que procurem o hospital apenas quando apresentarem sintomas gripais", completou.

As visitas duram até 30 minutos. Para a ala pediátrica, elas acontecem a partir das 12h; já no setor da enfermaria o novo horário será às 14h30; repouso será às 15h e as visitas ao CTI serão a partir das 16h.