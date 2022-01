Hospital Municipal de Emergência Henrique Sérgio Gregori - Carina Rocha

Publicado 20/01/2022 14:50

Por conta do aumento de casos de Covid-19 por conta da variante Ômicron, a partir desta sexta-feira (21), a Secretaria Municipal de Saúde de Resende vai suspender temporariamente as visitas aos pacientes internados nas seguintes unidades: Hospital Municipal de Emergência Henrique Sérgio Gregori, Santa Casa de Resende e no Hospital Municipal Veterinário.

A medida é uma recomendação da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro e não envolve os pacientes com direito a acompanhantes (crianças, idosos e pessoas com deficiências e/ou transtornos mentais).

As visitas virtuais do Hospital Municipal de Emergência de Resende e da Santa Casa poderão acontecer com o familiar de referência, pelo menos duas vezes por semana. "Reforçamos também que essas medidas de suspensão de visitas, devem durar pelo menos 15 dias, podendo ser prorrogadas", completou o secretário municipal de Saúde, Tande Vieira.

No Hospital Veterinário, informações sobre os animais internados podem ser obtidas, neste período, pelo telefone: 3354-3536, das 15h às 17h.