Material encontrado com suspeito na ItapucaDivulgação

Publicado 23/01/2022 11:43

Um jovem de 18 anos foi preso por tráfico de drogas no sábado (22) em Resende. O caso aconteceu no bairro Itapuca. Segundo a Polícia Militar (PM), vários suspeitos empreenderam fuga quando perceberam a chegada dos agentes, porém um deles foi abordado com uma mochila com farto material entorpecente.

Ao todo, foram apreendidas 352 trouxinhas de maconha, 157 pinos de cocaína, 44 tabletes de maconha, 18 pedras de crack, uma granada e R$ 57. O jovem foi autuado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo na 89ª Delegacia Policial de Resende.

DEIXADO PARA TRÁS

No mesmo dia, um outro suspeito, de 25 anos, foi alcançado pelos policiais enquanto fugia com outras pessoas para uma área de mata no bairro Baixada da Olaria. Com ele, os agentes encontraram uma bolsa com drogas. Foram apreendidas 33 pedras de crack, 33 pinos de cocaína, 10 tabletes de maconha e 16 dolas de maconha, além de R$ 105. O jovem foi autuado por tráfico de drogas.