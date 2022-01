Maconha apreendida foi contabilizada em 1,2 kg - Divulgação

Publicado 23/01/2022 11:57

Um jovem de 24 anos foi preso por tráfico de drogas na madrugada deste domingo (23) em Resende. O caso aconteceu no bairro Jardim Aliança I. A Polícia Militar (PM) foi até o local verificar uma denúncia quando abordou o suspeito. Com ele, foram encontrados dois pinos de cocaína, um celular e R$ 57.

Aos agentes, ele confessou que estava traficando no local. Os policiais foram até a casa do jovem e encontraram 38 tabletes de maconha no quarto. No telhado da casa, ainda foram apreendidos mais 260 tabletes e uma balança de precisão. O material apreendido foi levado para a 89ª Delegacia Policial de Resende.