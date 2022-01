Novos profissionais foram encaminhados à testagem e ao atendimento dos pacientes. - Douglas Pacheco

Publicado 24/01/2022 16:16

Por conta do aumento de casos de Covid-19 em Resende, a Secretaria Municipal de Saúde ampliou o espaço físico do laboratório da tenda de síndromes gripais do Hospital Municipal de Emergência Henrique Sérgio Gregori como forma de aumentar a capacidade diária de testagem da unidade.

Também foram abertos mais três consultórios para atendimento médico, além de direcionar mais profissionais para atendimento dos moradores. Outra mudança é que a recepção administrativa agora é direcionada à área de coleta e recepção do laboratório.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Tande Vieira, mesmo com o aumento da capacidade, é preciso que os pacientes tenham paciência. "Nos últimos dias, tivemos uma explosão de casos positivos de Covid e, por conta disso, decidimos aumentar o quadro de funcionários e o número de testes realizados. Porém, pedimos aos moradores que continuem indo ao hospital apenas se tiverem sintomas, para não se expor ao vírus desnecessariamente", detalhou.