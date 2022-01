Serviço de Acolhimento Institucional: Abrigo Municipal para Adultos e Famílias - Carina Rocha

Como medida de controle e proteção devido à alta de casos de Covid-19, a Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, alterou o modelo de funcionamento dos serviços à população em situação de rua e migrantes suspendendo as atividades de convivência, grupos e oficinas.

No Centro de Referência Especializado para População em situação de rua (Centro Pop), os frequentadores terão acesso para a alimentação nos seguintes horários: café da manhã, das 8h às 9h; almoço, das 12h às 13h; e distribuição de lanches às 16h. O horário de higiene pessoal ficou definido das 8h às 11h, com acesso controlado de 2 em 2 usuários por vez. Os atendimentos técnicos individuais, busca ativa, abordagens diurnas e noturnas, articulação de rede permanecem sem alterações.

O Abrigo Municipal para Adultos e Famílias só atenderá os usuários fixos, não sendo admitidos novas pesssoas, entre elas flutuantes e migrantes. Para os flutuantes e demais usuários serão liberados café da manhã e marmitex, aos finais de semana, na área externa do abrigo. Durante os horários definidos para as refeições, não será autorizada a entrada nas dependências do Abrigo para higiene pessoal, uso do banheiro e convivência. No Abrigo, o café da manhã será das 8h30 às 9h30; o almoço será das 12h às 13h e o lanche da tarde está suspenso temporariamente.