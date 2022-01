Foram arrecadados 27 tabletinhas de maconha e dinheiro - Divulgação

Publicado 24/01/2022 17:19

Um adolescente de 15 anos foi apreendido por tráfico de drogas no domingo (23) em Resende. O caso aconteceu no bairro Cidade Alegria. Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito foi abordado enquanto vendia drogas para duas pessoas: um adolescente de 17 anos e um jovem de 25.

Ele confessou o crime aos agentes e os levou até sua casa. No local, foram encontrados 25 tabletinhos de maconha debaixo do sofá, além de R$ 47. Com ele, foram arrecadados mais dois tabletes.

Os três foram levados para a 89ª Delegacia Policial de Resende. O adolescente de 15 anos foi autuado por fato análogo ao tráfico de drogas, permanecendo preso, enquanto o jovem vai responder em liberdade por posse e uso de drogas, e o adolescente de 17 anos por fato análogo ao mesmo crime.