Moto foi encontrada sem placa e pintada na cor pretaDivulgação

Publicado 25/01/2022 15:35

Um jovem de 25 anos foi preso por posse ilegal de munição na segunda-feira (24) em Resende. O caso aconteceu no bairro Campo Belo. Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes foram verificar uma denúncia de localização de uma moto roubada. Quando chegaram no local, foram recebidos pelo sogro do suspeito. Ele informou que o jovem estava andando de moto.

O sogro levou os policiais até a casa do suspeito, onde ele foi encontrado. No local, foi apreendida uma munição intacta de calibre 38. Depois, o jovem levou os agentes até se encontrava a moto. O veículo foi encontrado sem placa e pintada na cor preta.

Em consultas no sistema pelo chassi, foi constatado que a moto havia sido roubado no dia 19 de janeiro desse ano. O jovem de 25 anos foi levado para a 89ª Delegacia Policial de Resende, onde foi autuado por posse ilegal de munição.