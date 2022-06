Nota de pesar da prefeitura de Resende - Redes Sociais

Nota de pesar da prefeitura de ResendeRedes Sociais

Publicado 17/06/2022 18:27 | Atualizado 17/06/2022 18:49

Um menino de 4 anos morreu ao cair em um poço na quinta-feira (16), em Resende. O acidente aconteceu em uma região de mata no bairro Alambari. A vítima foi identificada como Enzo Gabriel Bezerra Sarnoski. De acordo com testemunhas, o menino estava acompanhado da irmã, de aproximadamente 6 anos, que foi salva por vizinhos, antes da chegada dos bombeiros.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acionamento foi feito às 17h46. O pedido era para salvamento de pessoas em situação de afogamento próximo à Rua Luis de Camões. O menino foi resgatado sem vida. O corpo dele foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda.

A família do menino era da cidade de Vilhena, município do estado de Rondônia. Para auxiliar no tratamento do pequeno Enzo Gabriel, diagnosticado com TEA (Transtorno do Espectro Autista), a mãe e mais dois filhos se mudaram para Resende.

A Prefeitura de Resende emitiu uma nota de pesar. "Através da Secretaria Municipal de Educação lamenta com pesar o falecimento de Enzo Gabriel Bezerra Sarnoski, de 4 anos, aluno da Escola Municipal de Educação Pré-Escolar Bairro Alambari. O pequeno Enzo sofreu um acidente doméstico. Toda a Administração Municipal se solidariza com os pais e familiares do pequeno por essa partida tão prematura e se coloca à disposição de toda a família para ajudar no que for possível. Que Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos".