Material apreendido pela PM - Divulgação

Material apreendido pela PMDivulgação

Publicado 11/09/2022 05:00

Dois homens, de 26 e 25 anos, foram presos no sábado (10) após tentarem assaltar um hortifrúti em Resende. Segundo a Polícia Militar (PM), houve perseguição e eles só foram capturados quando bateram com o carro em outros veículos no bairro Campos Elíseos.

A PM informou que agentes faziam um patrulhamento no bairro Nova Liberdade, quando receberam a informação de que havia tido uma tentativa de assalto a um estabelecimento e receberam as características do veículo dos suspeitos.

Quando avistaram o carro, eles deram ordem de parada, mas o motorista não obedeceu e fugiu em alta velocidade. A perseguição só chegou ao fim quando o condutor perdeu o controle da direção e bateu em outros carros no bairro Campos Elíseos.

Além dos criminosos, duas crianças estavam dentro do carro. Elas seriam filhos dos assaltantes. Eles foram entregues para suas respectivas mães. Foram apreendidos no veículo uma pistola, munições e três celulares.

Os jovens foram rendidos e presos em flagrante. Ainda de acordo com a PM, um dos suspeitos tem três mandados de prisão em aberto por dois homicídios e tráfico de drogas.