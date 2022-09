Foram apreendidos invólucros de maconha, celulares, uma balança de precisão e uma cartela de etiquetas. - Divulgação

Publicado 12/09/2022 17:33

A Polícia Militar (PM) deteve, no domingo (11), seis suspeitos de tráfico de drogas, entre eles, dois jovens de 18 anos, um de 19 e outro de 22, além de adolescentes de 16 e 17 anos. O caso aconteceu no Morro do Batista.

Segundo a PM, durante patrulhamento eles encontraram o grupo suspeito, que empreendeu fuga ao avistar os policiais. Foi realizado um cerco em volta da casa onde eles estavam e todos foram detidos. No local, também foram apreendidos invólucros de maconha, celulares, uma balança de precisão e uma cartela de etiquetas.

Os jovens foram autuados por tráfico e associação, enquanto os menores de 18 anos foram autuados por fatos análogos aos mesmos crimes. Todos foram liberados após prestarem depoimento na 89ª DP de Resende.