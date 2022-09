Com a vitória, o Pérolas Negras está na vice-liderança, com 4 pontos - Vinicius Valim/Pérolas Negras

Com a vitória, o Pérolas Negras está na vice-liderança, com 4 pontosVinicius Valim/Pérolas Negras

Publicado 12/09/2022 18:15

Pela 2ª rodada da Série B1 do Carioca, o Pérolas Negras goleou o Angra dos Reis por 7 a 0 no domingo (11). A partida foi realizada no Estádio do Trabalhador, em Resende.

O destaque do jogo foi o atacante Elias, ex-Botafogo. Em sua estreia pelo time do sul fluminense, ele marcou três vezes. VT, MV, Andinho e João Tanque fizeram os outros gols.

Com a vitória, o Pérolas Negras está na vice-liderança, com 4 pontos. O próximo jogo é no sábado (17), às 15h, contra o Serra Macaense, no estádio Elcyr Resende, em Saquarema.

Mas antes, o Pérolas tem compromisso pela Copa Rio nesta quarta-feira (14), às 15h. A equipe enfrenta a Portuguesa, no Estádio do Trabalhador, em Resende.