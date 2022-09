Mediador auxilia no processo de aprendizagem de alunos que demandam atenção especial - Divulgação

Mediador auxilia no processo de aprendizagem de alunos que demandam atenção especial Divulgação

Publicado 15/09/2022 19:45

A prefeitura de Resende está com 75 vagas de estágio abertas para mediador escolar. Podem se inscrever estudantes dos cursos de licenciatura em pedagogia, educação física, história, geografia e biologia. A carga horária é de seis horas diárias.

Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail resende@cieerj.org.br. No assunto do e-mail, é necessário colocar “Vaga para EDUCAR”. Além disso, também é preciso que conste no currículo o CPF do concorrente à vaga.

O mediador escolar é o profissional que auxilia no processo de aprendizagem, focando nos estímulos ambientais de alunos que demandam atenção especial nas atividades pedagógicas.

Mais informações podem ser obtidas no CIEE Resende, localizado na Rua Nicolau Taranto, nº 197, no Campos Elíseos. O telefone da unidade é (24) 3354-1410.