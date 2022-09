Foram apreendidos dinheiro e invólucros de maconha - Divulgação

Foram apreendidos dinheiro e invólucros de maconhaDivulgação

Publicado 13/09/2022 17:05

Um jovem, de 20 anos, foi preso por tráfico de drogas na segunda-feira (12) em Resende. Ele foi encontrado dentro de um barraco de madeira. O caso aconteceu no bairro Morada da Barra.

Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes foram verificar uma denúncia de que suspeitos estavam no local e guardavam as drogas no telhado do barraco. Em revista, os policiais encontraram uma sacola com invólucros de maconha. Neste momento, o jovem abriu a janela do barraco e foi surpreendido pelos PM's.

O imóvel improvisado não tinha imóveis, eletrodomésticos e nem água. O jovem foi levado para a 89ª Delegacia Policial de Resende, onde foi autuado por tráfico de drogas, permanecendo preso.