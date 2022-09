Pérolas Negras precisa vencer por dois gols de diferença para avançar às semifinais - Vinícius Valim/Pérolas Negras

Pérolas Negras precisa vencer por dois gols de diferença para avançar às semifinaisVinícius Valim/Pérolas Negras

Publicado 15/09/2022 18:51

O Pérolas Negras perdeu de virada para a Portuguesa-RJ por 2 a 1 na quarta-feira (15) em Resende. O jogo de ida, válido pelas quartas de final da Copa Rio, foi realizado no Estádio do Trabalhador.

No primeiro tempo, Andinho abriu o placar para o Pérolas. Na volta do intervalo, os visitantes viraram o jogo com Skillo e Sassa.

Agora, com a derrota em casa, o Pérolas Negras precisa vencer por dois gols de diferença para avançar às semifinais. Vitória pelo placar mínimo leva a decisão para os pênaltis.

O jogo de volta será na quarta-feira, dia 21 de setembro, às 15h, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro.