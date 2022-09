Evento é aberto ao público em geral - Divulgação

Publicado 13/09/2022 17:11

A Superintendência do Programa de Saúde Mental de Resende promove, nesta quarta-feira (14), uma roda de Terapia Comunitária Integrativa, às 9h, no Ambulatório de Saúde Mental, localizado na Rua Riachuelo, n°115, no bairro Liberdade.

O evento tem como facilitadoras as terapeutas comunitárias Lauriane Santana e Conceição Matos. A ação é aberta ao público e tem como tema “Conversando sobre sentido da vida e saúde mental”.

A Terapia Comunitária Integrativa é um recurso de cuidado que propõe o acolhimento e a partilha de experiências e saberes entre os participantes, visando o empoderamento pessoal e comunitário.