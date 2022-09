Publicado 14/09/2022 09:03 | Atualizado 14/09/2022 11:05

Um policial militar foi baleado nas costas durante uma troca de tiros com criminosos na terça-feira (13) em Resende. O caso aconteceu no bairro Jardim Beira Rio. De acordo com a Polícia Militar (PM), agentes estavam em patrulhamento pela localidade quando cerca de sete suspeitos armados começaram a atirar contra eles.



Houve uma pausa no tiroteio e os policiais voltaram para as viaturas. Neste momento, os criminosos voltaram a atirar. Um PM foi baleado nas costas, mas o tiro parou no colete à prova de balas. Ele foi levado para o Hospital de Emergência. A PM informou que ele passa bem e já teve alta.



No local do tiroteio foram encontrados oito estojos de nove milímetros e dois de 380 milímetros. Uma viatura também foi atingida. O caso foi registrado na 89ª Delegacia Policial de Resende como tentativa de homicídio. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

SEGUNDO CASO