Rio das Ostras - Ao longo desta semana, a Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca de Rio das Ostras realizou diversas ações. Erradicação de vazadouro clandestino, plantio de grama ao longo da Rodovia RJ 106 e colheita de feijão em Cantagalo foram alguns dos trabalhos feitos em várias localidades do Município.

A Secretaria iniciou as atividades da semana na Rua Goiás, em Cidade Praiana, com o trabalho de erradicação de um vazadouro clandestino. Equipes realizaram a limpeza do local a pedido dos moradores da localidade.

Outra importante ação foi o plantio de grama ao longo da Rodovia RJ 106, sentido Mar do Norte. Esta ação teve por objetivo controlar a vegetação invasora no local e também harmonizar a paisagem. A grama é resultado de medidas compensatórios do Município.

COLHEITA DO FEIJÃO – Em Cantagalo, zona rural da Cidade, técnicos da Secretaria, acompanhados pelo secretário Nestor Prado Júnior e pelo diretor do Departamento Agropecuário (Deagro), Edgar Rodrigues, participaram da colheita e do beneficiamento do feijão roxinho.

Onze produtores rurais de Cantagalo começaram a colheita de feijão na localidade em julho e seguem até o próximo mês. A estimativa é colher cerca de 10 toneladas nesta safra.