Rio das Ostras - A Administração de Rio das Ostras trabalha incansavelmente para que todas as áreas tenham investimentos e que os munícipes tenham cada vez mais qualidade de vida. Nestes dois anos de gestão, a Segurança Pública recebeu investimentos como a Implantação do Convênio do Termo de Cooperação entre o Município de Rio das Ostras e a Polícia Militar do Rio de Janeiro-PMERJ, no Programa Estadual de Integração na Segurança Pública – PROEIS, que possibilitou o aumento do número de policiais atuando na Cidade.



O convênio trouxe a possibilidade de policiais atuarem juntamente com a Guarda Civil Municipal em dois turnos de 12 horas, fazendo com que a Cidade tenha maior policiamento 24h. Para facilitar ainda mais o trabalho, também foram doadas quatro viaturas novas para a ronda por toda a cidade.



Neste curto espaço de tempo também foram instaladas Bases Operacionais de Segurança em Costazul/Centro, Cantagalo, Mar do Norte e Rocha Leão, além disso foram adquiridas quatro viaturas que ajudam a patrulhar essas regiões que ficam mais distantes e que os agentes tinham maior dificuldade na agilidade dos serviços de segurança.



Também foram desenvolvidos departamentos que deixam a população mais perto das forças de segurança, como a Corregedoria Geral da Guarda Municipal, Ouvidoria, e a Patrulha Maria da Penha. A reativação da Ronda Escolar também foi um ganho para o Município.



Qualificações - Os agentes da Guarda Civil Municipal receberam diversos treinamentos durante estes dois anos como: Legislação de Trânsito, Atendimento ao Turista, Operações Especiais, Inteligência, entre outros, ministrados por instituições de grande relevância. Os cursos qualificam a corporação para lidar com as mais variadas situações.



A GCM retomou também o serviço de recolhimento de animais de grande porte abandonados, em todo Município, um serviço de grande importância para evitar possíveis acidentes.



Outra importante ação que os agentes também estão realizando é a intensificação na fiscalização para coibir o uso de linha chilena e cerol, materiais altamente cortantes e que coloca a vida da população em risco. Muitos foram os avanços na Segurança, mas ainda há muito o que fazer. A Administração Pública de Rio das Ostras continua trabalhando para garantir uma Cidade mais segura para o cidadão.