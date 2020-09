Polícia Militar do Rio de Janeiro para prevenir violência contra mulher, o programa “ Rio das Ostras - Lançado pela Secretaria de Estado depara prevenir violência contra mulher, o programa “ Patrulha Maria da Penha – Guardiões da Vida ” completou, no início de agosto, um ano de operação.

8.488 mulheres têm medida protetiva expedida pela Justiça e são regularmente assistidas pelas equipes do programa que monitoram e fiscalizam o cumprimento da decisão judicial. Em todo estado do Rio, de agosto de 2019 a julho deste ano, foram 25.436 atendimentos.

Na área do 32º Batalhão, que contempla os municípios de Rio das Ostras, Macaé, Casimiro de Abreu, Quissamã, Carapebus e Conceição de Macabu, foram 478 atendimentos – entre fiscalização de medidas protetivas, assistência e visitas às vítimas de violência -, 46 ações sociais comunitárias e 11 prisões.

Só em Rio das Ostras foram 58 atendimentos e 8 prisões , nesse primeiro ano. Segundo o 32º Batalhão, cada vítima atendida recebe o acompanhamento semanal, que é a fiscalização das medidas protetivas.

"Esses números são muito expressivos e importantes. Mostram o acesso e a aceitação das mulheres ao serviço da Polícia Militar. O principal viés é a prevenção. Ao longo desse tempo, a vida dessas mulheres se transformou. Elas viviam em estado de pânico e agora, com a proteção das nossas equipes, retomaram suas atividades e recuperaram a autoestima", explicou a Tenente-Coronel Cláudia Moraes, subchefe do Programa de Prevenções da Coordenadoria de Assuntos Estratégicos (CAES) da Polícia Militar do Rio de Janeiro.

Integrantes da Patrulha Maria da Penha de Rio das Ostras, Sargento Sant’Anna e Cabo Cristina explicaram que as vítimas de violência doméstica que não possuem medida protetiva, são atendidas por outra viatura que faz o atendimento emergencial.

“Isso não nos impede de fazer esse tipo de atendimento, como já aconteceu, porém o foco da patrulha Maria da Penha é a fiscalização das medidas protetivas deferidas pelo judiciário”, explicaram.

O programa Patrulha Maria da Penha - Guardiões da Vida foi criado para enfrentar um dos problemas de segurança pública que geram mais demandas para a Polícia Militar. Os casos de violência doméstica, especialmente contra mulher, representam, em média, 30% das chamadas de emergência que geram acionamento de viaturas.

Nesse primeiro ano, foram capacitados 250 policiais militares, homens e mulheres, para atuar nos 39 batalhões de área da Corporação e três Unidades de Polícia Pacificadora. O treinamento dos policiais contempla três pilares: a sensibilização, o conhecimento conceitual e jurídico, e as técnicas de abordagem e uso racional da força adaptadas ao contexto da violência doméstica e familiar.

O objetivo estratégico do programa Patrulha Maria da Penha – Guardiões da Vida é reduzir ao longo do tempo os inaceitáveis índices de violência contra mulher no estado. O programa funciona em parceria com o Poder Judiciário e a Secretaria de Estado de Polícia Civil, assim como entidades civis que atuam na área de defesa da mulher.

Para acionar a Patrulha Maria da Penha basta ligar para: 0800 022 6301 ou (22) 2771-5000. Lembrando que, o Disque 180, que funciona 24 horas por dia, de segunda a domingo, inclusive feriados. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer lugar do Brasil.