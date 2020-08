Término do Programa Agosto Lilás em Silva Jardim

Silva Jardim- Hoje foi encerrado o programa Agosto Lilás, o mês que no dia 07 (sete) fez aniversário da lei Maria da Penha, e o programa é direcionado para prevenção da violência doméstica. Na semana passada 16/08, aqui no município de Silva Jardim foram registrados dois casos de agressão de mulheres que levou para prisão na lei Maria da Penha . O Ministério da Saúde informa que uma mulher é agredida a cada 4 minutos por um homem no Brasil; no ano passado foram mais de 145 mil casos de violência doméstica.