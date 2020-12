Casos de Covid-19 voltam a aumentar em todo o estado do Rio Foto: Banco de Imagens

Por O Dia

SILVA JARDIM – A Região Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro passou a ser classificada em bandeira vermelha, de alto risco para a Covid-19, de acordo com nota divulgada pela Secretaria Estadual de Saúde na última quinta-feira (25). No total, sete municípios fazem parte da região, entre eles está a cidade de Silva Jardim, no interior do Rio. Nenhuma região apresentava alto risco e apenas uma das nove regiões do estado, a Baixada Litorânea, apresentava risco moderado, com bandeira laranja.



A Prefeitura de Silva Jardim, no entanto, nega que estaria em bandeira vermelha. Em nota divulgada em suas redes sociais, o município afirmou que possui o menor índice de óbitos, assim como o maior índice de curados na região. “Mesmo com o aumento de casos confirmados, a taxa de ocupação de leitos em nosso Polo de Síndrome Gripal e Isolamento Covid-19 não aumentou. De acordo com o plano de flexibilização do Estado, o nosso Município está em bandeira amarela (risco baixo)”, diz a nota.



A Prefeitura ainda afirmou que está há 8 dias sem nenhuma internação em seu Polo de Síndrome Gripal. De acordo com a nota técnica divulgada pela Secretaria Estadual de Saúde, cada nível de risco representa um conjunto de recomendações de isolamento social. As bandeiras e os riscos relacionados variam entre as cores roxa (risco muito alto), vermelha (risco alto), laranja (risco moderado), amarela (risco baixo) e verde (risco muito baixo).



Na bandeira vermelha, além das medidas da bandeira laranja e cores anteriores, deve-se suspender as atividades econômicas não essenciais definidas pelo território, avaliando cada uma delas; e definir horários diferenciados nos setores econômicos para reduzir aglomeração nos sistemas de transporte público. A cidade de Silva Jardim soma 1024 casos confirmados de coronavírus e 14 vidas perdidas para a doença, segundo seu último boletim divulgado nessa segunda-feira (30).