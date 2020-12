Entorpecentes estavam enterrados dentro de sacolas Foto: Divulgação / Polícia Militar

Por O Dia

Publicado 03/12/2020 14:45

SILVA JARDIM – Centenas de embalagens com cocaína foram apreendidas pela Polícia Militar na noite dessa quarta-feira (2), no bairro Santo Expedito, localizado na cidade de Silva Jardim, no interior do Rio. Segundo a PM, as drogas foram encontradas após denúncia de moradores, e estavam enterradas dentro de sacos plásticos, em um terreno baldio. No total, foram apreendidos 22 sacos plásticos, contendo cerca de 770 embalagens de cocaína.



De acordo com a corporação, após informações de que suspeitos estariam cavando um buraco em um terreno baldio da Rua Vinte e Oito de Abril, os agentes foram para o local e perceberam uma movimentação suspeita. Ao avistarem a aproximação da polícia, os suspeitos conseguiram fugir, mas após uma busca no local, os PMs encontraram os entorpecentes. O material foi levado para a 120ª Delegacia Policial, onde o caso foi registrado.