Vítima foi encaminha ao Hospital Regional Darcy Vargas, em Rio Bonito, mas não resistiu aos ferimentos Foto: Divulgação / Comunicação HRDV

Por O Dia

Publicado 07/12/2020 14:01

SILVA JARDIM – Uma mulher morreu, após perder o controle da direção de um automóvel, na tarde desse domingo (6), na BR-101, em Silva Jardim, no interior do Rio. A vítima estava sozinha no veículo e foi identificada como Kelly Calazans Cunha, tinha 34 anos e era técnica de enfermagem. Segundo a concessionária, o carro da vítima colidiu contra uma barreira de concreto, por volta de 12h, na altura do Km 243, sentido Rio de Janeiro.



A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do Hospital Regional Darcy Vargas, que fica no município de Rio Bonito, na Região Metropolitana do Rio. Segundo testemunhas, a vítima teria perdido a direção do veículo devido à pista molhada por causa da chuva. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, o acidente interditou parcialmente a pista durante o atendimento.