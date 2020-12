Por O Dia

Publicado 07/12/2020 15:11

SILVA JARDIM – Uma nova testagem em massa para Covid-19 começou a partir desta segunda-feira (7), na cidade de Silva Jardim, no interior do Rio. O anúncio foi feito pela Prefeitura do município em texto publicado em suas redes sociais. De acordo com o órgão municipal, a testagem vai priorizar os bairros com maior incidência da doença na cidade.Os testes serão realizados nas Unidades Básicas de Saúde, localizadas em bairros, espalhadas pelo município. Serão feitos testes com RT-PCR, tendo os resultados liberados pela Fiocruz. A Prefeitura solicitou que a população compareça a sua Unidade Básica de Saúde mais próxima. Nesta semana serão atendidos os bairros: Varginha, Cidade Nova e Biquinha.Recentemente a Secretaria Estadual de Saúde publicou nota, onde classificou a cidade de Silva Jardim com bandeira vermelha no combate ao coronavírus devido ao alto risco para contaminação da Covid-19 . A Prefeitura de Silva Jardim, no entanto, negou que estaria em bandeira vermelha. O município afirmou que possui o menor índice de óbitos, assim como o maior índice de curados na região.