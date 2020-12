MC Jordan, agora JD da Pisadinha (centro) durante gravação do novo clipe Foto: Arquivo Pessoal

Por Rômullo Espíndola

Publicado 10/12/2020 12:11

SILVA JARDIM – Se reinventar e buscar novos ares são as apostas de Jordan Oliveira, 30 anos, conhecido pelo público como MC Jordan, mas que agora passa a ser chamado de JD da Pisadinha. Natural de Silva Jardim, no interior do Rio, o cantor optou por uma mudança radical na carreira e mudou de gênero musical para seu mais novo trabalho, o clipe “Eu Vou Chamar a Polícia Pra Você”. Na cidade em que nasceu, familiares e amigos têm elogiado o mais recente trabalho.



Ao O Dia, o agora JD da Pisadinha contou que após 15 anos no Funk se apaixonou pelo novo estilo musical. “Eu estava morando em São Paulo, foi aí que veio a pandemia e voltei para o Rio. Dentro desses cinco meses no Rio um amigo chamado Neilton, que estava fazendo obra na minha casa, me apresentou o Barões da Pisadinha, daí foi amor à primeira vista pelo gênero”, explicou Jordan, fazendo referência a uma das bandas de maior sucesso no cenário nacional atualmente.



Seu clipe que foi lançado neste mês de dezembro é de sua autoria, em “parceria” com seu filho mais novo. “Eu tinha hábito de ficar deitado no sofá mexendo no celular e meu filho Daniel, de três anos sempre corria e pulava em cima de mim. Quando ele fazia bagunça eu falava: Daniel se você não se comportar vou chamar a polícia pra você. Ele saia cantando: vou chamar a polícia pra você, vou chamar a polícia pra você...”, contou Jordan, que ao sonhar com essa frase escreveu a melodia.



Depois de seis músicas que emplacaram em novelas, Jordan conta que andava desanimado com o Funk, e viu na pisadinha uma chance para recomeçar do zero. Apaixonado por sua cidade natal, ele pretende levar a música do interior para os quatro cantos do Brasil. “Minha ligação com Silva Jardim é de amor, é de gratidão por ser filho dessa terra. Aí estão meus amigos de infância, meus familiares, tenho orgulho de ser silvajardinense. Espero com esse trabalho representar o povo do interior e mostrar pra eles o nosso valor”, finalizou.