Por O Dia

Publicado 09/12/2020 11:17

SILVA JARDIM - No próximo sábado (12) será lançada em todo Brasil a campanha Bosques da Memória. O objetivo é plantar árvores e recuperar florestas, como um gesto simbólico em homenagem às vítimas da Covid-19. Um deles será criado no município de Silva Jardim, no interior do Rio, onde fica uma das parceiras da iniciativa, a Associação Mico-Leão-Dourado. Para o lançamento, confirmaram presença as famílias do compositor Aldir Blanc e do jornalista Rodrigo Rodrigues, ambos falecidos este ano, em decorrência da doença.



Além de homenagear vítimas que perderam a vida para a Covid-19, a ação visa agradecer de alguma forma aos profissionais de saúde no Brasil. Na Associação Mico-Leão-Dourado, que há 28 anos trabalha para recuperar a espécie contra o risco de extinção, familiares de vítimas que residem na área de ocorrência da espécie também irão plantar suas árvores, que receberão uma placa com o nome da pessoa homenageada. O evento será restrito a poucas pessoas por conta justamente dos cuidados necessários com a pandemia.



“Qualquer família pode nos procurar para fazer a homenagem às vítimas da Covid. Esse plantio poderá ser feito ao longo dos próximos meses. Basta entrar em contato conosco, por meio das nossas redes sociais”, explica o secretário executivo da Associação Mico-Leão-Dourado, Luís Paulo Ferraz. O lançamento da Campanha Bosques da Memória também deve marcar o início da Década da Restauração de Ecossistemas 2021-2030, celebrado pela ONU.