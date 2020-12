A PM resguardou o local ate a chegada do gerente, sendo verificado inicialmente que foram levados celulares de mostruário Divulgação

Por O Dia

Rio das Ostras - As lojas Casas Bahia e Ponto Frio, localizadas na Rodovia Amaral Peixoto em Rio das Ostras foram alvos de criminosos na manhã da última quarta-feira (9). Segundo informações da Polícia Militar, durante patrulhamento, foi informada pela sala de operações de que no Centro estaria ocorrendo arrombamento das lojas comerciais. No local, segundo informações de populares, cerca de três homens fugiram pulando muros das lojas vizinhas após o roubo.

Ainda segundo a PM, as câmeras de monitoramento das lojas apontaram que os mesmos fugiram em um veículo Punto Prata. A PM resguardou o local ate a chegada do gerente, sendo verificado inicialmente que foram levados celulares de mostruário. A perícia da Polícia Civil deve revelar mais detalhes do caso, que foi registrado na 128ª DP.