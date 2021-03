Centro Oftalmológico funciona em anexo ao Centro de Saúde da Extensão do Bosque Foto Celso Avila Divulgação/Celso Avila

Rio das Ostras - Mais uma evolução importante para a Saúde Pública, em Rio das Ostras. Na segunda, 1º de março, começaram os atendimentos no Centro Oftalmológico Municipal. A unidade está instalada na Extensão do Bosque, em anexo ao Centro de Saúde, e tem a capacidade para atender, inicialmente, 50 pacientes por dia. O funcionamento é de segunda a sexta, das 8h às 17h.



A unidade foi estruturada de forma a oferecer um serviço técnico de qualidade e humanizado à população. O Centro inclui atendimentos que não eram realizados na Rede Municipal de Saúde, reduzindo a necessidade de os moradores buscarem serviços na rede conveniada em tratamentos fora do Município.

Vice-prefeito Dr Luiz Ferraz e Secretária Dra Jane Blanco inauguram o Centro Oftalmológico Divulgação/Allexandre Costa



Devido às restrições necessárias à prevenção da Covid-19, o evento de inauguração oficial foi transmitido, pela internet, por meio do Facebook da Prefeitura de Rio das Ostras.



Durante a cerimônia, o vice-prefeito, Dr. Luiz Ferraz, que representou o prefeito Marcelino Borba, falou que a inauguração do Centro Oftalmológico é um sonho realizado, uma conquista para Rio das Ostras. “É um marco para nossa cidade porque Rio das Ostras passa a ser um referencial. É um conforto para o paciente não precisar ir para outra cidade para fazer o tratamento”, afirmou Dr. Luiz, lembrando ainda que o Centro vai gerar economia aos cofres públicos, reduzindo a demanda por transporte de pacientes para tratamento oftalmológico.



A secretária Municipal de Saúde, Dra. Jane Blanco, lembrou que, embora o período seja de dificuldades na área de Saúde Pública, devido à pandemia, a inauguração do Centro é um momento de alegria. “A nossa referência em oftalmologia era Niterói agora vai ser Rio das Ostras, isso é muito bom!”, disse a secretária, lembrando que a unidade será muito importante, especialmente, para os idosos.



ATENDIMENTOS – Os pacientes serão encaminhados ao Centro Oftalmológico por meio das Unidades Básicas de Saúde, de Estratégia de Saúde da Família e do Centro de Saúde Rio das Ostras.



O Centro vai oferecer consultas oftalmológicas, além de tratamentos de retina, córnea, glaucoma, catarata e aplicação de injeção intravítrea. Os pacientes com cirurgias oftalmológicas eletivas marcadas no Hospital Municipal poderão fazer os atendimentos pré-operatórios no novo Centro.

A unidade foi equipada para oferecer variedade de exames oftalmológicos Divulgação/Allexandre Costa



EQUIPAMENTOS - A unidade foi preparada e equipada com Microscopia Especular de Córnea, que serve para avaliar o paciente no pré-operatório de catarata e se há doença na córnea; Paquímetros, que medem a espessura da córnea no caso de suspeita de glaucoma, edema de córnea e pré-operatório de cirurgias refrativas; Ecobiômetro, que mede o tamanho dos olhos, usado para calcular a lente intraocular; Retinógrafo, responsável por fazer o mapeamento dos olhos para diagnóstico de problemas oculares; Tomógrafo de Ocorrência(OCT), serve para capturar imagens do fundo de olho; Pam, que serve para verificar o potencial de melhoras da visão do paciente, entre outros aparelhos de ponta.



PRESENÇAS – Além do vice-prefeito, Dr. Luiz Ferraz, e da secretária Dra Jane Blanco, estavam presentes o subsecretário de Atenção Básica e Vigilância em Saúde, Eduardo Faria, Coordenadora de Atenção Básica à Saúde, Gloria Magalhães, o Diretor do Centro Oftalmológico, Dr. Bernardo Loiola Vilas Boas, o Presidente da Câmara, Vanderlan da Hora, além dos vereadores João Francisco, Uderlan Hespanhol, Tiago Crisóstomo, Rogério Silva, Sidnei Mattos e Leonardo Tavares.