Por O Dia

Publicado 09/03/2021 15:49

Rio das Ostras - As vans que circulam dentro do Município tiveram um realinhamento nos valores de suas tarifas. O reajuste começou a ser aplicado a partir da zero hora da segunda-feira, 1 de março. O valor passou a ser de R$ 3,00 para linhas que circulam no perímetro urbano. Já para os veículos com destino ao perímetro rural, como às localidades de Cantagalo e Rocha Leão, os valores passaram para R$ 3,30.



Publicado no Jornal Oficial, Edição nº1291, em 26 de fevereiro, o Decreto nº 2790/2021 considera que a solicitação de realinhamento de tarifas seja necessária, observando que o último ajuste ocorreu em 2018, considerando que neste intervalo o combustível passou por constantes aumentos, custos com a manutenção e obrigações legais dos veículos e a correção de índices do IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor.



A medida também atende a necessidade de um equilíbrio entre o percentual pleiteado pelos cooperados e um realinhamento que cause menor impacto nos usuários do serviço público e na economia local.



Além do realinhamento, a Secretaria de Transportes Públicos, Acessibilidade e Mobilidade Urbana de Rio das Ostras irá intensificar a fiscalização do transporte no Município. A inspeção será mais frequente no cumprimento dos horários e dos itinerários e mais efetiva ao estado de conservação dos veículos.



A Prefeitura disponibiliza o número de telefone (22) 2771 – 2842 para reclamações, sugestões e elogios relacionados ao transporte público no Município.